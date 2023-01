«Da marzo Fermo avrà l’emodinamica. A febbraio l’angiografo» l’annuncio di Saltamartini e Grinta

FERMO - La rivelazione del commissario dell'Ast e dell'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, questa mattina in occasione dell'inaugurazione della Tac revolution e dei nuovi locali del reparto di Cardiologia

14 Gennaio 2023 - Ore 12:51 ...

di Alessandro Luzi

«Dal primo marzo Fermo avrà l’emodinamica». È l’annuncio dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, arrivato questa mattina in occasione dell’inaugurazione della Tac revolution e dei nuovi locali del reparto di Cardiologia. Al tavolo, al fianco di Saltamartini, anche il commissario dell’Ast, Roberto Grinta e il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro.

Insomma, la notizia tanto attesa dalla politica locale è arrivata. Come riportato da Cronache Fermane, lo scorso 28 dicembre, l’allora Av4 aveva sottoscritto una convenzione con l’Inrca. L’ente si sarebbe impegnato a garantire all’Area Vasta l’attività di consulenza proprio nel campo dell’emodinamica. Il tutto lasciava presagire l’arrivo a Fermo della branca di fisiologia. Era stata chiesta più volte a gran voce anche dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro: «In caso di insorgenza di problematiche legati al sistema cardiovascolare – aveva dichiarato ai microfoni di Radio Fm1 – i cittadini fermani devono avere le stesse chance di vicinanza con il pronto intervento di chi si trova nell’Ascolano o nel Maceratese». Soddisfatti anche i consiglieri regionali di maggioranza, Jessica Marcozzi (Fi), Andrea Putzu (Fdi) e Marco Marinangeli (Lega).

«In questo territorio la sanità non è la Cenerentola delle Marche, è un centro dove stiamo investendo risorse ingenti – ha continuato Saltamartini -. Questi investimenti porteranno risultati positivi. L’ospedale di Fermo deve diventare il presidio di tutte le Marche, al servizio della comunità. Stiamo lavorando per questo e lo testimoniano i finanziamenti messi a disposizione. Continueremo con il piano socio-sanitario per allargare l’ombrello anche su Amandola. I prossimi investimenti del Pnrr saranno destinati a ospedali di comunità e case di comunità. In nessun’altra provincia sono stati fatti. Dobbiamo assolutamente garantire a questa provincia il fabbisogno necessario». Non poteva mancare un riferimento alla nuova riforma sanitaria, entrata in vigore dal primo gennaio: «Ad agosto è cambiato il mondo. Ora il dottor Grinta ha a disposizione 400 milioni diretti per gestire la più importante e grande azienda di questo territorio. Con le Ast c’è la possibilità di avere la gestione diretta dei fondi e distribuirli in base alla domanda. Ogni presidio ospedaliero può riorganizzare i reparti. Nonostante le difficoltà quotidiane, dobbiamo ricordarci che abbiamo il più grande servizio assistenziale. Chi nel mondo ha la gratuità della prestazione? Questo è un patrimonio da difendere a tutti i costi e allo stesso tempo correggere le lacune. Quello che va bene va corroborato, mentre le disfunzioni vanno migliorate».

Le novità al Murri non finiscono qui. A rincarare la dose è stato Grinta: «A fine febbraio ci sarà anche l’angiografo – ha fatto sapere – strumento a scopo diagnostico dei vasi sanguigni o linfatici. Colgo l’occasione per ringraziare la politica locale e regionale perché è sempre vicina nei momenti di difficoltà». Allora, dopo gli ultimi anni decisamente burrascosi, il 2023 sembra iniziare nel migliore dei modi per la sanità Fermana. Almeno dal punto di vista di investimenti e nuove attrezzature. I desideri della classe politica locale sono stati esauditi. Ora l’intera macchina va guidata con talento e coscienza.