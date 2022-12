Ast di Fermo, Grinta diventa commissario. Ecco tutte le nomine

LA GIUNTA regionale ha nominato i commissari delle nuove Ast che sostituiscono da domani le Aree vaste

Nel corso della giunta regionale odierna sono stati nominati i Commissari Straordinari delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali, che da domani saranno operative e si sostituiranno all’Azienda Sanitaria Unica Regionale. Resteranno in carica fino dell’espletamento del bando per la nomina dei Direttori Generali.

E alla guida dell’ormai ex Area vasta 4 di Fermo, da domani ufficialmente Ast, resta Roberto Grinta

L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” è incorporata nella Ast di Pesaro-Urbino, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell’attività e nei rapporti dell’Azienda ospedaliera cessata.

I commissari nominati sono Nadia Storti per l’Ast di Ancona, Vania Carignani per quella di Ascoli Piceno, Roberto Grinta, si diceva, per quella di Fermo, Antonio Draisci per quella di Macerata e Maria Capalbo per quella di Pesaro-Urbino.