Licenziamenti settore pulizie Steat, Cesetti: «La Regione può e deve intervenire»

FERMO - Il consigliere regionale dem: «Crediamo che si può e sia indispensabile garantire il mantenimento di quei posti di lavoro. Per tali ragioni vogliamo conoscere dalla giunta regionale se e quali azioni intenda intraprendere a tale scopo nei confronti di Steat Spa, della Provincia di Fermo e del Comune di Fermo»

«La Regione Marche deve intervenire per tutelare il lavoro e scongiurare il licenziamento degli addetti alla pulizia degli autobus e degli uffici della Steat Spa di Fermo. L’affidamento del servizio a una nuova società, la quale ha già annunciato che non assumerà il personale in uscita, non può essere pagato dai lavoratori. Condivido infatti totalmente l’allarme lanciato dalla Usb : questi licenziamenti sono inaccettabili in un appalto espletato da una società a capitale pubblico, la quale ha il dovere di non restare indifferente ai suoi fini sociali».