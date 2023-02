«Licenziamenti servizio pulizie Steat da scongiurare» Cesetti chiama in ballo la Regione

FERMO - Il consigliere regionale Pd: «La Regione Marche non scelga il disimpegno e convochi immediatamente un tavolo con l’azienda, la Provincia e il Comune di Fermo per salvare i posti di lavoro e garantire maggiore prevenzione e sicurezza rispetto al Covid»

7 Febbraio 2023 - Ore 13:12 ...

«E’ urgente che la Regione Marche si faccia promotrice di un tavolo istituzionale insieme alla Provincia e il Comune di Fermo che convochi immediatamente Steat Spa per affrontare il tema della rimodulazione del servizio di pulizia degli uffici e degli autobus, affinché vengano pienamente garantiti i livelli occupazionali. La giunta regionale, infatti, non può e non deve disimpegnarsi dalla vertenza apertasi dopo il licenziamento di nove lavoratori della nuova società a cui è stato appaltato il servizio di pulizia, solo perché, come ci ha informato oggi l’assessore Aguzzi, non è stata coinvolta dai vertici della Steat Spa. Anche perché, come ho già avuto modo di sottolineare, questi licenziamenti sono inaccettabili in un appalto espletato da una società a capitale pubblico, la quale ha il dovere di non restare indifferente ai suoi fini sociali».

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti a margine della seduta odierna che ha discusso la sua interrogazione presentata alla giunta regionale per conoscere «quali azioni la Regione Marche intendesse intraprendere nei confronti della Steat Spa, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo per evitare i licenziamenti delle lavoratrici e dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia degli autobus e degli uffici annunciati alla fine dello scorso anno».

«Così come – aggiunge il consigliere dem – non rappresenta un valido motivo per non rinnovare il contratto a quei lavoratori, la volontà della ditta appaltatrice di riportare l’organico del servizio pulizia ai livelli precedenti alla pandemia. Come indicano i dati ufficiali, il Covid non è stato sconfitto e richiede da parte di tutte le istituzioni pubbliche l’adozione di azioni che siano in grado di frenare in maniera efficace il contagio. In secondo luogo, dovremmo fare tesoro dell’esperienza maturata proprio durante il Covid: è un gravissimo errore tornare al passato come se nulla fosse accaduto, risparmiando sulla qualità dei servizi, anziché potenziarli in chiave di maggiore prevenzione e sicurezza, grazie all’impiego di nuovo personale. Infine – conclude Cesetti – la dirigenza della Steat Spa non si appelli a problemi di ordine economico, visto che ha proceduto all’acquisto del deposito area di Santa Lucia, pagato 900 mila euro in più rispetto al valore iniziale, grazie alla a dir poco discutibile decisione del Comune di Fermo di non esercitare il diritto di prelazione».