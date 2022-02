«Ringraziamo Cencetti per il lavoro svolto, l’Udc continua nell’impegno per un’alleanza civica»

PORTO SAN GIORGIO - Il portavoce regionale Udc, Solazzi: «Continueremo con coerenza, senso di responsabilità e serietà a lavorare ad un programma ed alla realizzazione di una alleanza civica che possa, nei prossimi anni, governare al meglio una realtà territoriale che merita una classe dirigente autorevole e capace di una visione ambiziosa per il futuro della città, dei suoi abitanti, dei suoi operatori»

14 Febbraio 2022 - Ore 11:56 ...

Non si spiegano l’addio dell’ormai ex coordinatore sangiorgese Cencetti ma lo ringraziano. E continuano a lavorare per un’alleanza civica «che possa, nei prossimi anni, governare al meglio una realtà territoriale che merita una classe dirigente autorevole e capace di una visione ambiziosa per il futuro della città». E in attesa di un successore di Cencetti, il Partito, a Porto San Giorgio, è guidato dal coordinatore provinciale Moreno Bellesi. Questo, in sintesi, il messaggio dell’Udc Popolari Marche, con il suo portavoce regionale Vittoriano Solazzi, dopo l’addio dello stesso Cencetti.

«I Popolari Marche-Udc, pur non comprendendo né le ragioni, né le modalità, né gli obiettivi del comportamento dell’amico Stefano Cencetti, ex coordinatore comunale del partito di Porto San Giorgio, rifiutando ogni atteggiamento di inutile polemica che non appartiene al nostro stile ed ai nostri valori di riferimento, lo ringraziano – spiega Solazzi – per il lavoro svolto in favore del partito e gli augurano di intraprendere la migliore strada nella prosecuzione del suo impegno politico in favore della città».

Da un occhio al recente passato a uno sguardo al futuro prossimo: «Per quanto ci riguarda ed in riferimento alle ormai imminenti elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco di Porto San Giorgio, convinti che la città, conosciuta come “Perla dell’Adriatico” per le sue caratteristiche e per le enormi potenzialità che può esprimere, continueremo con coerenza, senso di responsabilità e serietà a lavorare ad un programma ed alla realizzazione di una alleanza civica che possa, nei prossimi anni, governare al meglio una realtà territoriale che merita una classe dirigente autorevole e capace di una visione ambiziosa per il futuro della città, dei suoi abitanti, dei suoi operatori». Intenzione del Partito non restare senza un successore di Cencetti: «Con l’intento di provvedere in tempi celeri alla nomina del nuovo coordinatore comunale, viene affidato al coordinatore provinciale Udc Moreno Bellesi l’incarico di guidare il partito di Porto San Giorgio in questa fase pre-elettorale».