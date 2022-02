Sanità fermana, Cesetti a Saltamartini: «Le risorse e i progetti attuali sono frutto del nostro impegno»

CRITICA - Il consigliere regionale Pd: «Non ci si lamenti dei sindaci, compresi quelli del centrodestra, che giustamente rivendicano quella attenzione che il territorio non ha mai avuto da questa Amministrazione regionale ad un anno e mezzo del suo insediamento»

«Mai avrei pensato che l’assessore Saltamartini sarebbe stato capace di fare simili affermazioni a questo territorio per giustificare e tentare di coprire le mancanze che nel pieno della pandemia hanno fatto precipitare la sanità fermana nel caos, dal quale si sta risollevando soltanto grazie allo straordinario impegno di tutti gli operatore sanitari. Tutta la progettualità rivendicata per questo territorio, come pure le risorse stanziate, sono opera della precedente amministrazione a guida Pd e con assessore al Bilancio del Pd». A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti replicando alle dichiarazioni dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini , ieri in conferenza stampa nella sede fermana della Lega.

«I 30 milioni in più per l’ospedale di Campiglione sono stati stanziati su mia proposta dalla giunta Ceriscioli nel dicembre 2019 per dare copertura alla variante per un ospedale ancora più grande, con più posti letto e più specialità, che si sta ultimando. Ed è il caso di ribadire che dei 144 milioni di euro di investimenti, oggi rivendicati per il territorio fermano, ben 134 sono stati stanziati durante la mia gestione del bilancio regionale, durante la quale si è decisa la realizzazione di due nuovi ospedali e di due ospedali di comunità a Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, con un investimento per quest’ultimo di 4,1 milioni di euro, mentre nessuna risorsa è stata destinata dall’amministrazione Acquaroli. Gli 8 milioni del Pnrr – aggiunge Cesetti – non sono risorse regionali, ma europee. Risorse che se fosse stato per la Lega e Fratelli d’Italia non sarebbero mai giunte né in Italia né nelle Marche. Per tacere che delle risorse del Pnrr previste per la Regione Marche, la giunta Acquaroli ha destinato al fermano soltanto le briciole. Dunque, non ci si lamenti dei sindaci, compresi quelli del centrodestra, che giustamente rivendicano quella attenzione che il territorio non ha mai avuto da questa Amministrazione regionale ad un anno e mezzo del suo insediamento».