‘Fermo si muove’ presenta la squadra, Calcinaro: “Rivedo me 10 anni fa quando fui eletto con loro”

di Carmela Marani

Tutti intorno al Sindaco, i candidati della lista “Fermo si Muove con Calcinaro Sindaco” per presentarsi alla cittadinanza in vista delle amministrative di settembre. Tra l’altro Calcinaro ha iniziato la sua avventura politica nelle fila di questa lista civica che nasceva proprio il 16 agosto del 2010. Per presentare i componenti della lista, candidati consiglieri comunali, è stata scelta una location di sicuro fascino, il belvedere di Torre di Palme, pieno di turisti. “Vedere questo bel movimento – ha esordito Calcinaro – è un bellissimo segno che mi rende felice e orgoioso. Per tornare alla tornata elettorale, debbo dire che sono sorpreso di vedere tanti cittadini che, direttamente o indirettamente, ci mettono la faccia per supportare me. Questo mi dà la forza per mettercela tutta ma mi investe anche di una grande responsabilità. Molti sono anche alla prima esperienza politica. Ci rivedo me 10 anni fa quando fui eletto proprio con Fermo si Muove.”

Corale il ringraziamento al Sindaco Calcinaro “Che – sottolineano – insieme a Paolo Capriotti e Gaudenzio Santarelli (che quest’anno si occupano della parte organizzativa della lista), è fra quanti hanno contribuito alla costituzione di FM dieci anni fa.”

Presenti anche Alfonso Ramini, Giuseppe Marrozzini, Sergio Rogante, Lorenzo Croce e Umberto Torresi che ci supportano con il loro impegno, e Giovanni Lanciotti, candidato alle regionali.”

Ed ecco la lista.

“Roberto Simoni e Massimo Ferroni – spiega Andrea Petracci portavoce della lista e candidato lui stesso – sono fra coloro che sono presenti in FM sin dall’inizio. Al nucleo originario si sono unite poi persone che hanno abbracciato il progetto civico e pluralista di Fermo si Muove, con rinnovati entusiasmo e competenze, e fra queste vi sono, oltre me ed Annalisa Cerretani, componenti del gruppo direttivo, Matteo Capancioni, Riccardo Cipriani, Fabrizio Donzelli, Massimo Fuselli (detto Mifra), Marcello Giuliano, Claudio Lardani, che si è occupa di comunicazione e stampa, Nicoleta Iorgulescu, rappresentante della comunità rumena, Silvia Marilungo. Nel corso degli incontri sono poi arrivate le ulteriori e significative candidature di Barbara Capriotti, Cristiana Caporossi, Vincenzo Catena, Maria Vittoria Cognigni, Andrea Mandolesi, Giuliana Pacioni, Cristiano Pieroni, Daniele Properzi, Linda Sandroni, Lorenzo Stefani, Alessandro Tortelli, Raffaele Toscana.”

“Questa è la spina dorsale della lista di FM – prosegue Petracci – composta da donne, uomini, diversi giovani, molti alla prima esperienza. Tutti accomunati dalla volontà di impegnarsi nell’amministrazione della città, con la piena consapevolezza che stiamo vivendo un’epoca difficile, come testimonia la notizia dei giorni scorsi in merito al licenziamento di ottantuno dipendenti di un’azienda calzaturiera locale. A loro vanno la vicinanza e la solidarietà dei componenti di FM, ai cittadini fermani la promessa che i nostri candidati sono pienamente consapevoli che è prioritario mettere in campo ogni iniziativa possibile per un rilancio di tutti i settori economici attivi nel territorio.

Con queste persone e con questi intenti comuni stiamo lavorando, insieme alle altre liste civiche che supportano il sindaco Paolo Calcinaro, alla stesura del programma della prossima amministrazione e siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo perché è stata accolta la nostra proposta di pensare alle scelte amministrative collocandole in un orizzonte temporale ampio che dia conto dell’idea di città che abbiamo, aperta al territorio e ai livelli di governo più alti rispetto a quello comunale. La lista di FM è in via di definizione e nel corso di questa settimana verrà completata, e ci piaceva in questa giornata far conoscere i nominativi già presenti, per celebrare un anniversario per noi importante, con l’invito rivolto ai cittadini elettori di leggere i candidati della nostra lista, in quanto vi sono professionisti, commercianti, lavoratori dipendenti, studenti, rappresentanti di tutte le categorie economiche, ognuno con il proprio bagaglio di competenze e tutti pronti a misurarsi con la buona pratica amministrativa per la crescita della città di Fermo.”