«Ritardi inaccettabili», Verducci porta la sanità fermana sul tavolo del ministro Speranza

SANITA' - Il senatore Pd: «Quello della giunta regionale è un comportamento inaccettabile. Ho depositato, insieme alle colleghe Boldrini e Iori della Commissione Sanità, un'interrogazione parlamentare con richiesta formale al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al fine di fare una verifica sulla corretta gestione della sanità nel sud delle Marche per un’equa e giusta redistribuzione delle risorse e dei servizi»

5 Marzo 2022 - Ore 12:18 ...

“La Giunta regionale ha abbandonato la sanità nel sud delle Marche. Solo in seguito alle numerose sollevazioni dei sindaci e dei cittadini della comunità montana si è recuperata la chiusura della Potes di Amandola, mentre ancora nulla di fatto per Sant’Elpidio a Mare e il vasto bacino del calzaturiero. Non ha trovato finora soluzione la questione relativa alla demedicalizzazione del servizio di emergenza elpidiense, che rappresenta una fondamentale garanzia per un territorio consistente, sia dal punto di vista della dimensione, sia sotto il profilo demografico, della provincia di Fermo». E’ quanto stigmatizza il senatore Pd, Francesco Verducci che al riguardo ha presentato un’interrogazione al ministro Speranza.

«L’assenza di medici a bordo delle ambulanze – continua il senatore dem – mette a rischio la capacità di offrire una prestazione emergenziale efficace, mette a rischio la vita delle persone, soprattutto in presenza di un solo Pronto Soccorso operativo h24 nel territorio provinciale, ovvero quello di Fermo. La gestione della sanità fermana da parte della giunta regionale delle Marche va a discapito dei cittadini di tutta la provincia. È di assoluta gravità che ancora non sia stato riportato in Amandola il reparto di Medicina generale, nonostante la nuova struttura del reparto di Medicina dell’area Montana, finanziata attraverso i fondi sisma della Protezione Civile per un importo di oltre tre milioni di euro, sia già pronta da mesi. Quello della giunta regionale è un comportamento inaccettabile. Ho depositato, insieme alle colleghe Boldrini e Iori della Commissione Sanità, un’interrogazione parlamentare con richiesta formale al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al fine di fare una verifica sulla corretta gestione della sanità nel sud delle Marche per un’equa e giusta redistribuzione delle risorse e dei servizi».