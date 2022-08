Assenza di medici al Ppi di Amandola, Balestrieri: «Uno dei problemi creati dal Pd, Acquaroli lavora per risolverli. Bene Grinta»

«Il problema oggettivo della carenza di personale medico, figlio di un sistema che la sinistra non ha mai voluto vedere in tutti questi anni di governo regionale, portando la sanità a livelli veramente critici, non ha destabilizzato la prontezza dell’Area vasta 4 che ha subito preso in questione la situazione facendo rientrare immediatamente l’allarme che era stato evidenziato ad Amandola per la mancanza di personale medico. Un plauso e un grazie va al direttore di Area Vasta, Roberto Grinta, che, ogni volta dimostra attenzione e disponibilità verso i numerosi problemi del territorio». Inizia così, con queste parole, la disamina del segretario provinciale FdI, Andrea Balestrieri sul nodo assenza medici al Punto di Primo Intervento emerso ieri, stigmatizzato dal Pd e su cui Grinta ha messo una toppa last minute.

«Sarà garantito, com’ è giusto che sia il punto di primo intervento, sia per i cittadini di Amandola che per le zone limitrofe.

Mi dispiace sempre sottolineare come il Partito democratico, in primis il segretario provinciale Luca Piermartiri e il senatore Verducci cerchino sempre di mettere in cattiva luce l’enorme lavoro che la Regione Marche sta portando avanti dopo decenni di totale distruzione del sistema sanitario, ma si sa, meglio criticare subito che accertarsi con gli organi competenti se il problema sia stato preso in carico. I “continui schiaffi” che menziona il segretario Piermartiri, non sono quelli dell’attuale governo regionale ma quelli che la sinistra ha dato per più di 20 anni specie al settore della sanità e con maggiore concentrazione proprio nelle aree interne; su questo dovrebbero loro aprire una seria riflessione interna. Sistemare i loro danni non è semplice, ma è uno dei principali obiettivi che il presidente Acquaroli insieme a tutta la maggioranza sta portando avanti in maniera spedita; non serve criticare, ma fare un’opposizione seria e costruttiva cosa che in questo periodo non mi sembra di vedere. Di questo mi sento di ringraziare il consigliere regionale Andrea Putzu che per Amandola e la zona montana ha sempre avuto la massima attenzione affrontando sempre in prima persona le criticità del momento, e i consiglieri di opposizione di Amandola che sul tema legato alla sanità hanno sempre avuto il massimo interesse vista la delicatezza dell’ argomento. La buona politica, legata alla collaborazione con gli organi preposti, porta a risultati come quello ottenuto oggi per Amandola. Il resto sono tutte polemiche sterili ed inutili tipiche di un Partito Democratico ormai ridotto ai minimi termini».