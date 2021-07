“Dal 9 luglio sospesi i lavori in A14”, l’annuncio di Acquaroli

AUTOSTRADA - Il governatore delle Marche: "Finalmente siamo felici di poter annunciare di aver ottenuto questo importante risultato. Ora continueremo a lavorare per l'organizzazione della prosecuzione degli adeguamenti di questo tratto autostradale, affinché siano il meno impattanti possibile"

6 Luglio 2021 - Ore 20:25 ...

“Dal 9 luglio sospesi i lavori in A14”. E’ l’annuncio del presidente delle Marche, Francesco Acquaroli che ricorre a un post su Facebook per dare la buona notizia.

“In questi mesi – scrive il governatore delle Marche – abbiamo costruito i presupposti per far comprendere l’insostenibilità della situazione attuale sulla A14, che si protrae da anni con danni incalcolabili alla vivibilità e alla competitività del territorio marchigiano. Finalmente siamo felici di poter annunciare di aver ottenuto questo importante risultato. Ora continueremo a lavorare per l’organizzazione della prosecuzione degli adeguamenti di questo tratto autostradale, affinché siano il meno impattanti possibile”.

“Un grande risultato ottenuto dal presidente Acquaroli che – il commento a caldo del premia anche la nostra battaglia iniziata mesi fa per la salvaguardia soprattutto della sicurezza stradale e del turismo nella nostra regione già duramente colpito”. Così il senatore Antonio Saccone, coordinatore Udc Marche, commenta la notizia rilanciata dal presidente della giunta regionale Acquaroli in merito alla sospensione dal prossimo 9 luglio dei lavori sul tratto autostradale della A14. “La situazione era drammatica – sottolinea ancora Saccone – ora respiriamo, ma terremo sempre alta l’attenzione per garantire da un lato il completamento dei lavori, dall’altro la tutela degli automobilisti e dei cittadini”.