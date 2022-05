“Civici in Azione” scende in campo per Vesprini. Marinucci: «Squadra a servizio della città. Pronti per la sfida elettorale»

22 Maggio 2022 - Ore 19:59 ...

di Sandro Renzi

Si chiama “Civici in Azione” ed è la terza lista, delle sei che supportano la candidatura a sindaco di Valerio Vesprini, a presentarsi ufficialmente. Prima di tutto è un progetto civico nato a Porto San Giorgio da un piccolo gruppo di giovani, ragazzi e ragazze, donne e uomini, padri e madri di famiglia, sostanzialmente estranei a quella che i componenti della lista definiscono la «nomenclatura politica cittadina». «Un mix perfetto di esperienza, gioventù, professionalità e dedizione. Una squadra che si è messa al servizio della città e dei Sangiorgesi» così il suo coordinatore, Luca Marinucci.

Civici in Azione da tempo si riunisce e discute delle opportunità che Porto San Giorgio offre “naturalmente” «grazie alla sua posizione geografica, alle bellezze naturali, alla sua storia e alle sue potenzialità e che, ormai da anni, stentano a decollare». La parola “gruppo” è quella che sembra ricorre di più nella presentazione della compagine che punta a «portare un reale contributo attraverso le nostre singole competenze professionali. Contributi attraverso progetti e studi di fattibilità». Fattivo allora il loro coinvolgimento nella compilazione del programma elettorale. «Ci ritroviamo pienamente nelle parole e nelle azioni proposte da Valerio Vesprini, che non trascurano alcun aspetto del nostro bellissimo piccolo lembo di territorio. Abbiamo sempre pensato a Porto San Giorgio come un prezioso scrigno all’interno del quale valorizzare e promuovere le più pregevoli risorse che esso contiene. Siamo pronti per questa bellissima sfida elettorale, sapendo che è solo il primo passo di un lungo cammino che ci aspetta». chiosa Luca Marinucci. Questi i nomi della lista “Civici in Azione”: Maria Bertola, Pamela Cocci, Luca Marinucci, Ramona Capriotti, Nicola Dovleche, Francesca Mantovani, Gabriel Ghita, Ilaria Campofiloni, Matteo Leoni, Francesco Balbi, Pierferdinando Ponzanetti, Giulia Tiberi, Silvia Salvesi, Lorenzo Barbieri, Pierberardo Lucini, Gianluca Rocchi.