Richetti (Azione) a Sant’Elpidio a Mare per Alessandrini

SANT'ELPIDIO A MARE - L’incontro col presidente di Azione, in compagnia degli elettori e del candidato sindaco per la città, Fabiano Alessandrini, è previsto per le 16 presso il Caffè del Corso, in piazza Antonio Gramsci

Ultimi giorni di campagna elettorale verso le amministrative di domenica 12 giugno. «Oggi il senatore e presidente di Azione, Matteo Richetti senza risparmiare nemmeno una goccia di fatica ed entusiasmo – annunciano dal comitato provinciale Fermo di Azione – sarà nelle Marche per sostenere l’unica lista di centrosinistra che si presenta alle elezioni amministrative di Sant’Elpidio al Mare».

L’incontro in compagnia degli elettori e del candidato sindaco per la città, Fabiano Alessandrini, è previsto per le 16 presso il Caffè del Corso, in piazza Antonio Gramsci, a Sant’Elpidio a Mare. Chiusura di giornata con la riunione regionale che sarà l’occasione per parlare di Azione, dei suoi progetti e discutere delle opportunità di crescita nel nostro territorio. «Sarà la fase conclusiva di un lavoro serio e profondo svolto nelle diverse città al voto in queste amministrative».