Gioventù italiana con Calcinari: «Viene dalla militanza giovanile come noi, la politica è passione»

SANT'ELPIDIO A MARE - I giovani di Fratelli d'Italia credono in Gionata Calcinari e nel successo del centrodestra. Stamattina a Sant'Elpidio a Mare è arrivato anche il presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani, insieme ai vertici regionali e provinciali della giovanile di Fdi, Maicol Busilacchi e Pier Giorgio D'Amico

Presenti anche il consigliere regionale Andrea Putzu, il coordinatore provinciale di Fdi Andrea Balestrieri, quello comunale Massimo Meconi, con Leonardo Paccapelo, militante di Gioventù nazionale e in lista alle prossime amministrative.

«Vogliamo strappare al Pd una città stanca, renderla a misura di famiglie, giovanile, competitiva per le imprese” esordisce D’Amico, seguito da Balestrieri, che si complimenta “con Gioventà nazionale per il lavoro intenso che sta portando avanti nelle Marche e in Italia. Qui a Sant’Elpidio a Mare va spezzato questo prolungato immobilismo, mi complimento con Leonardo, che sta facendo una campagna elettorale vecchio stampo, casa per casa, spiegando i programmi».

Il candidato sindaco Gionata Calcinari ricorda i trascorsi da presidente regionale di Azione giovani: «Anche io ho fatto militanza giovanile e rivivo oggi, a 47 anni, lo stesso entusiasmo dei primi tempi. Proprio a livello giovanile si impara a credere nella politica fatta di idee che diventano azioni e programmi. Noi abbiamo la visione per il futuro di Sant’Elpidio a Mare, la volontà di investire su formazione professionale superiore, giovani, scuole, impianti sportivi, vogliamo che i giovani della città non se ne vadano più ma restino a Sant’Elpidio».

Per Maicol Busilacchi «essere giovani in politica viene considerato quasi come una colpa, invece quando si mettono a disposizione tempo ed idee, con determinazione, per migliorare le condizioni di un’intera generazione, questo è un grande valore. I giovani hanno disaffezione alla politica, non alla cosa pubblica ed hanno voglia di partecipare”. Leonardo Paccapelo è alla prima esperienza politica, dopo aver partecipato ai movimenti universitari nella destra. “Mi sento parte attiva di questa famiglia, ho sempre sentito forte l’attaccamento al tricolore e a determinati valori Abbracciato questa famiglia, mi sento parte attiva. Sempre sentito forte l’attaccamento al tricolore. Chiedo fiducia ai giovani, mi impegnerò al massimo, a partire dal garantire spazi e strutture adeguati nello sport».

Andrea Putzu rimarca «la presenza nella lista di Fratelli d’Italia di ben 6 giovani, questo ci inorgoglisce. Sant’Elpidio a Mare è nota per non essere una città a misura di giovani, questa tendenza va invertita. Calcinari ad esempio è l’unico candidato che vuole valorizzare il vecchio stadio Mandozzi, non farci qualcosa di diverso».

La conclusione tocca al presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani, che esalta «i tanti ragazzi candidati a queste amministrative in giro per l’Italia. I giovani sono stati trattati spesso come un problema e non come una soluzione, basti guardare alla gestione della pandemia. Siamo quelli che hanno dovuto subire le follie del ministro Speranza e sono anche stati additati come untori, per mascherare le responsabilità del Governo. Rappresentiamo la voglia di cambiamento ed abbiamo un partito, Fratelli d’Italia, molto attento a coltivare le nuove generazioni. La destra giovanile ha un radicamento forte, anche nelle università ha raggiunto risultati ottimi, siamo i più credibili contro i sistemi clientelari. Le Marche hanno già dimostrato che non esistono più le roccaforti e sono convinto che anche in questa città si possa vincere».

