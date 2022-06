Lollobrigida fa il pienone per Calcinari, Acquaroli: “La Regione al vostro fianco”

SANT'ELPIDIO A MARE - Il capogruppo di Fdi alla Camera: «Calcinari il profilo di amministratore capace e concreto che piace al partito ed a Giorgia Meloni»

9 Giugno 2022 - Ore 15:51 ...

Tantissime le persone che martedì 7 giugno hanno voluto manifestare il loro appoggio al candidato sindaco Gionata Calcinari nella campagna elettorale di Sant’Elpidio a Mare, alla cena promossa dal coordinamento comunale e provinciale di Fratelli d’Italia, al Casale di Rolando. «Sono felice di vedere tanta gente qui a sostegno dell’amico Gionata Calcinari – ha dichiarato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – in una città che ha bisogno di vedere valorizzato il proprio centro storico e le proprie infrastrutture. Non a caso la Regione ha voluto fortemente investire su questi due aspetti, soprattutto sulla bretella che collegherà Civitanova Marche a Sant’ Elpidio a Mare. Sappiate che la Regione è al vostro fianco».

Orgoglioso il candidato sindaco Calcinari perchè «questa serata dimostra l’entusiasmo e la voglia di cambiamento in città. Questo sarà l’avvio di un percorso che durerà cinque anni. Un lavoro da condividere passo dopo passo, che implicherà fatica ma potrà dare grandi soddisfazioni. Abbiamo vissuto mesi difficili, prima con la pandemia e poi con la guerra ma quello che ho sperimentato in prima persona in questo periodo è che non c’è gioia più grande di mettersi al servizio della collettività, vivere il proprio compito, piccolo o grande, fino in fondo, con umiltà e dedizione. Sono sicuro che gli elpidiensi capiranno che noi siamo la vera alternativa. Ho accettato la candidatura a Sindaco per fare qualcosa di buono per i miei concittadini e per questa città che ha sofferto tanto e che ha voglia di guardare al futuro con speranza».

Calcinari si è soffermato sul programma ricordando «i progetti che vanno dall’aumento dell’offerta attrattiva della città allo studio di nuove soluzioni per una città più vivibile e fruibile a tutti, passando per la valorizzazione del centro storico e l’attenzione al mondo dello sport che grida, quest’ultimo, a una riscossa immediata, soprattutto per i tanti giovani che praticano le varie discipline».

Ospite d’onore della serata il capogruppo alla Camera dei deputati On. Francesco Lollobrigida, che ha ringraziato Andrea Balestrieri per il grande lavoro da coordinatore provinciale, classificandolo tra i migliori coordinatori provinciali d’Italia. Plauso anche al consigliere regionale Andrea Putzu per l’ottimo lavoro che sta svolgendo e al neo coordinatore regionale Elena Leonardi, a cui va tutta la stima dei vertici nazionali del partito. «C’è in giro tanto entusiasmo intorno a Fratelli d’Italia – ha detto Lollobrigida – abbiamo tanti amministratori capaci, come dimostra la classe dirigente che sta guidando la Regione Marche con il presidente Francesco Acquaroli, le amministrazioni provinciali vinte da Fdi, come ad esempio Fermo dove esprimiamo due consiglieri provinciali su sei. Per non parlare dei tanti amministratori comunali sparsi per tutto il territorio regionale; Gionata Calcinari è un esempio di amministratore capace che rappresenta in pieno le idee del nostro partito e del nostro Leader Giorgia Meloni. Siamo certi che vinceremo la sfida amministrativa a Sant’Elpidio a Mare per poi prepararci a governare la Nazione nel 2023».

Presenti in sala anche i Consiglieri regionali Andrea Assenti e Nicola Baiocchi, l’assessore Guido Castelli, le parlamentari di Fdi Lucia Albano e Rachele Silvestri oltre che il presidente della

Provincia di Fermo Michele Ortenzi e i consiglieri provinciali Pisana Liberati e Diego Mandolesi.