Balestrieri (FdI): «Con Vesprini perché discontinuità col Pd. Lavoriamo a una civica». Agostini e Vitturini non in lista

PORTO SAN GIORGIO - Il segretario provinciale del partito della Meloni: «Il ringraziamento di tutto il partito va inoltre ai veterani Andrea Agostini, coordinatore comunale e alla capogruppo Maria Lina Vitturini che con grande senso di appartenenza, pur non partecipando direttamente a questa competizione elettorale, porteranno il loro indiscutibile e riconoscibile contributo alla lista in via di ultimazione»

26 Marzo 2022 - Ore 17:39 ...

«Abbiamo trovato un accordo con il movimento dei civici e il candidato Valerio Vesprini in una coalizione alternativa al Pd e in linea col governo regionale delle Marche per il bene di Porto San Giorgio e del suo futuro. Dopo aver condiviso con il mondo civico il programma e il perimetro entro il quale agire, siamo pronti a mettere in campo le nostre migliori forze al servizio del paese.

Fratelli d’Italia appoggerà questo progetto contribuendo alla costruzione di una lista civica che tenga assieme il nostro mondo con molti contenuti della società civile e ricca di giovani e professionisti, uomini e donne che hanno a cuore il bene comune». E’ quanto fa sapere il segretario provinciale FdI, Andrea Balestrieri in merito alla decisione del partito della Meloni di unirsi al progetto civico guidato dal candidato sindaco Valerio Vesprini.

La notizia dell’adesione dei meloniani, senza simbolo di partito, al progetto dell’ex assessore è arrivata venerdì mattina. Ma ora il segretario provinciale spiega le ragioni della scelta: «È giusto anche ricordare che la nostra identità è fatta prima di idee e passione ed è con responsabilità che abbiamo deciso di affiancare il candidato sindaco Vesprini che, con un’esperienza consolidata da anni di amministrazione, rappresenta uno spaccato con la linea amministrativa che in questi ultimi anni ha devastato il tessuto socio-economico cittadino. Una discontinuità necessaria dai governi del Pd che è dimostrata dalle dimissioni di Vesprini dalla giunta Pd e dal voto espresso nelle elezioni regionali per dare un nuovo volto alle Marche con il presidente Acquaroli».

E sulla formazione della lista, Balestrieri, dopo aver parlato della «costruzione di una lista civica che tenga assieme il nostro mondo con molti contenuti della società civile e ricca di giovani e professionisti», aggiunge che «siamo felici di approdare in questo progetto consapevoli di poter rinnovare la nostra classe politica con giovani desiderosi di dare un loro contributo. Il ringraziamento di tutto il partito va inoltre ai veterani Andrea Agostini, coordinatore comunale e alla capogruppo Maria Lina Vitturini che con grande senso di appartenenza, pur non partecipando direttamente a questa competizione elettorale, porteranno il loro indiscutibile e riconoscibile contributo alla lista in via di ultimazione. Fratelli d’Italia con Porto San Giorgio ha iniziato quello che in tanti non pensavano; un vero rinnovamento della classe politica locale di cui ne sono enormemente orgoglioso».