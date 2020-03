MONSAMPIETRO MORICO - Il sindaco Gualtieri, questa mattina presente a scuola per la lezione di igiene: "Ai bambini dimostrazione di composizione del disinfettante, e di preparazione della soluzione da utilizzare nella loro quotidianità

Piccoli e informati, anche e soprattutto in situazioni critiche come quella condizionata dalla diffusione del Coronavirus. I bambini della scuola ‘Giovanni Paolo II” di Monsampietro Morico, come i tanti loro ‘colleghi’ in tutte le Marche, esclusa la provincia di Pesaro, appena tornati questa mattina sui banchi di scuola, hanno potuto assistere ad una dimostrazione di composizione del disinfettante, e di preparazione della soluzione da utilizzare nella loro quotidianità.

“A loro – spiega il sindaco Romina Gualtieri, presente all’incontro formativo – sono state anche impartite tutte le buone regole igieniche divulgate dal Ministero della Salute, per assicurare il massimo livello possibile di igiene”.