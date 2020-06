DEM - Il segretario regionale Pd: "Mentre la destra è chiusa nei Palazzi romani a litigare sulla candidatura a presidente, noi pensiamo ai marchigiani con concretezza e serietà"

“La Regione Marche è stata tra le regioni migliori a gestire l’emergenza sanitaria e poi un modello nella ripartenza della fase due: prima con i protocolli per le riaperture graduali e in sicurezza, adesso con gli aiuti economici. Mentre la destra è chiusa nei Palazzi romani a litigare sulla candidatura a Presidente, noi pensiamo ai marchigiani con concretezza e serietà. Molto bene gli oltre 210 milioni stanziati dalla Giunta regionale che insieme alle risorse del Dl Rilancio del Governo italiano rappresentano un grande sostegno a lavoratori, famiglie e imprese colpite dall’emergenza economica causata dal Covid“.

Sono le parole del segretario regionale Pd, Giovanni Gostoli a commento della nuova manovra anti-Covid della Giunta regionale delle Marche.

“Una montagna di risorse, tra quelle regionali e nazionali, per non lasciare solo nessuno. Agli oltre 210 milioni si aggiungono anche i 20 milioni di euro di premio agli operatori impegnati ormai da settimane nella cura e nell’assistenza ai cittadini colpiti dal Coronavirus, i circa 15 milioni di euro già stanziati con la legge regionale liquidità per le piccole e medie imprese, le risorse assegnate al Terzo Settore per affrontare immediatamente le criticità dell’emergenza e gli investimenti già programmati nel bilancio di previsione 2020-2022. Inoltre, è stato ridefinito il Piano promozionale regionale turistico 2020 mirato al target Italia, con particolare riguardo alle regioni considerate strategiche e al turismo interno regionale. Un lavoro importante che è merito anche della gestione virtuosa di questi anni del bilancio regionale.

Adesso serve spingere sull’acceleratore per la messa a terra dei provvedimenti. E’ fondamentale dare una risposta nei tempi giusti e quindi con velocità. E’ pertanto positivo che la Regione sia in procinto di attivare un sistema di accesso più rapido possibile attraverso autocertificazione per erogare gli aiuti economici. In questa sfida epocale il centrosinistra al governo nelle Marche, dalla Regione e ai Comuni, ha dimostrato ancora una volta di essere forza responsabile, affidabile, sicura”.