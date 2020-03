Coronavirus, gli studenti tornano sui banchi Calcinaro: “Nelle scuole forniture extra di igienizzanti”

FERMO - Il primo cittadino: "Continueremo a monitorare e sentire le esigenze e a farci trovare più preparati possibile in questa situazione"

“Questa mattina alla riapertura delle nostre scuole, ovvero materne, elementari e medie, gli alunni hanno trovato una fornitura extra di prodotti igienizzanti che era stata già portata martedì scorso, in previsione della riapertura degli istituti scolastici che poi non c’è stata. Continueremo a monitorare e sentire le esigenze e a farci trovare più preparati possibile in questa situazione”.

Così, in una nota stampa, il sindaco Paolo Calcinaro, in riferimento al materiale igienizzante, come sapone mani, alcool, candeggina, distribuito nei plessi cittadini di competenza comunale “com’era stato già fatto la scorsa settimana con – ricorda il primo cittadino – una prima fornitura nelle scuole comunali, e che questa mattina ha avuto seguito, dopo la decisione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri di ripresa dell’attività didattica da oggi”.