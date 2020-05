GORES - Nella fase 2 di gestione della pandemia si allarga la platea delle persone sottoposte a tampone, per garantire il contenimento nel momento delle riaperture, con un capillare controllo, oltre che dei casi positivi, dei loro familiari e contatti anche se asintomatici.

Una buona notizia attesa da tempo ma che non deve fare abbassare la guardia, anzi, un motivo in più per essere ancora più rispettosi delle regole di contenimento. Per la prima volta il territorio Fermano ha fatto registrare zero nuovi tamponi positivi al Coronavirus. Il Gores ha comunicato nell’aggiornamento di oggi un totale di 1367 tamponi testati ieri, dei quali 40 risultato positivi. Nuovi casi così distribuiti: 17 nella provincia di Pesaro Urbino, 7 ad Ancona, 11 a Macerata, 0 a Fermo, 0 ad Ascoli e 5 fuori regione.

Si conferma la tendenza positiva già registrata, anche se il dato in valore assoluto è più alto rispetto ai giorni precedenti poiché include una serie di pazienti già in quarantena nelle province di Pesaro e di Macerata, ai quali è stato effettuato il tampone per la diagnosi definitiva.

In tutto i positivi nella Marche dall'inizio dell'epidemia sono 6533 su un totale di 49.194 tamponi effettuati