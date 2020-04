VIRUS - Ad oggi i tamponi effettuati nelle Marche, dall'inizio del contagio, sono 30.543 mentre quelli positivi 5.924

Praticamente uno ogni 40. Il numero esatto, per la precisione, è 30,9. E’ il rincuorante rapporto tra tamponi positivi riscontrati e test effettuati ieri. Delle 1453 analisi effettuate, solo 47 sono risultate positive la contagio da Coronavirus. Che in altri termini equivale a una positività pari al 3,23 per cento.

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":