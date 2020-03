Coronavirus, due positivi nel capoluogo, Calcinaro: “Nel secondo caso verificato un recente contatto in nord Italia”

FERMO - La rabbia del sindaco contro le speculazioni politiche: "Se qualche soggetto trova addirittura tempo di fare campagna elettorale in queste ore è evidente come descriva da solo quanto possa anteporre la politichetta alla comunità"

di Paolo Paoletti

Sono due, al momento, i casi confermati di Coronavirus nel territorio comunale di Fermo. A ufficializzare la notizia è il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che interviene per tranquillizzare la cittadinanza su quelle che sarebbero state le presunte modalità di contagio. Il primo caso, ricoverato in terapia intensiva, non ha visto aggravamenti nel suo quadro clinico. Secondo una possibile ricostruzione, il contagio potrebbe essere avvenuto dopo una trasferta nel riminese.

“Il secondo caso invece – spiega Calcinaro – che ha contratto il virus per un recente e verificato contatto in nord Italia, è stato posto subito in isolamento ed è ora seguito dal personale medico del nostro ospedale”.

In totale sono dunque quattro, aggiornati al primo pomeriggio di oggi, i tamponi positivi nel Fermano: 2 a Fermo e 2 a Porto Sant’Elpidio.

Primo cittadino che interviene anche in merito ai provvedimenti presi negli uffici pubblici: “In Comune abbiamo preso tutte le misure richieste dalla ultima normativa. Ringrazio tutti voi per la grande coesione e responsabilità. Poi se qualche soggetto trova addirittura tempo di fare campagna elettorale in queste ore è evidente come descriva da solo quanto possa anteporre la politichetta alla comunità“.