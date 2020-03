Coronavirus, Verducci (Pd): “Estendere il sostegno a lavoratori e imprese di cultura e spettacolo”

VIRUS - Il senatore dem: "Nel decreto del governo per il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese ci sono misure fondamentali. Vanno però estese alle categorie del mondo dello spettacolo, che sono tra le più colpite da questa situazione"



“Dobbiamo fare del tutto per sconfiggere l’emergenza sanitaria e per sconfiggere il rischio di una recessione economica catastrofica. Nel decreto del governo per il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese ci sono misure fondamentali. Vanno però estese alle categorie del mondo dello spettacolo, che sono tra le più colpite da questa situazione”.

Lo dice il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci, vicepresidente della commissione cultura del Senato.

“In una fase in cui – prosegue Verducci – stiamo già assistendo in tutto il territorio al rinvio e all’annullamento di eventi culturali, spettacoli, concerti, chiusure di cinema e teatri occorre sostenere con gli stessi mezzi le realtà di imprese e lavoratori, che già devono fare i conti con minori tutele. Per questo vanno estese le misure economiche, finanziarie e sociali previste dal decreto di inizio marzo anche al settore dello spettacolo. Sosteniamo l’appello lanciato dalla ‘Fondazione Centro Studi Doc’, in particolare per far sì che l’indennità di disoccupazione Naspi sia riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo e che le imprese possano rientrare nella sospensione fino al 30 ottobre dei versamenti di tributi, contributi e dell’Iva relativa alle fatture non incassate. È una fase difficile in cui tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Siamo certi che riusciremo a superarla se nessuno sarà lasciato indietro e tutti i settori economici saranno messi nelle condizioni di ripartire”.