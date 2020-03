Coronavirus e anziani, i sindacati: “Più attenzione e rispetto” Occhio alle truffe

VIRUS - Il sindacato Pensionati di Cgil, Cisl e Uil: "Offensivo far intendere che il Coronavirus colpisca solo gli anziani e le persone più fragili. Attenzione e controllo alle truffe: dai tentativi di introdursi in casa con la scusa di controlli, alla vendita a prezzi assurdi di mascherine e disinfettanti di dubbia efficacia"

“Serve più attenzione e rispetto nei confronti delle persone anziane”. Così i sindacati dei Pensionati di Cgil Cisl e Uil Marche, con i segretari regionali Elio Cerri, Mario Canale, Marina Marozzi sull’emergenza Coronavirus nell’esprimere “vicinanza alle popolazioni direttamente coinvolte e forte preoccupazione per il continuo aumento dei casi dovuti al Covid-19, nel Paese ed in particolare nel territorio regionale”.

“Serve la massima attenzione nei confronti delle persone anziane in quanto sono quelle che possono subire, dal contagio, le peggiori conseguenze, in modo particolare coloro che hanno gravi patologie”. Per i sindacati dei Pensionati di Cgil Cisl e Uil Marche è “offensivo far intendere che il Coronavirus colpisca solo gli anziani e le persone più fragili. Si richiama così tutti ad un po’ più di attenzione e rispetto.

“Piena fiducia ai medici, al servizio sanitario nazionale e – sottolineano dai sindacati – vicinanza anche a coloro che sono in prima linea e che si trovano, in questi giorni, ad affrontare situazioni complesse che rischiano di compromettere la propria salute per tutelare quella degli altri. I segretari generali dei sindacati dei Pensionati di Cgil Cisl e Uil Marche sottolineano l’importanza di attenersi alle misure emanate dal Governo e dalla Regione Marche, in questo momento, necessarie per arginare, per quanto possibile, l’espandersi del contagio ed evitare così di mettere a rischio non solo la propria salute ma anche quella della collettività. Forte preoccupazione, anche, per le ricadute sull’economia marchigiana e le conseguenze che ne subiranno i lavoratori e i pensionati.

Va inoltre posta la giusta attenzione e controllo alle truffe, che in questi giorni di emergenza si stanno verificando nei confronti degli anziani: dai tentativi di introdursi in casa con la scusa di controlli, alla vendita a prezzi assurdi di mascherine e disinfettanti di dubbia efficacia.

I sindacati dei Pensionati di Cgil Cisl e Uil Marche nel confermare la disponibilità ad essere punto di riferimento, su tutto il territorio regionale, a cui ci si può rivolgere per qualsiasi tipo di aiuto rilanciano la necessità di agire responsabilmente e con buon senso, al fine di evitare eccessivi allarmismi e procurare panico”.