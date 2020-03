Coronavirus: Medicina legale, ticket 2016 e Consultorio Le modifiche disposte dall’Av4

“L’Unità operativa complessa di Medicina Legale sospenderà tutte le attività ambulatoriali, nello specifico le attività di accertamento della disabilità (invalidità civile, stato di handicap, cecità e sordità civile, L 68/99), della commissione medica locale (per idoneità alla guida) e le attività di primo livello (certificazioni monocratiche come ad esempio per porto d’armi o patente nautica)”. Dopo le recenti disposizioni dell’Area vasta 4 per regolare gli accessi in via Zeppilli, ovviamente condizionate dall’emergenza Coronavirus, ecco gli ultimi dettami che, oltre alla Medicina legale, investono anche il Consultorio e il recupero del ticket.

“Il Consultorio ginecologico dell’ospedale di Fermo trasferisce le sue funzioni (compreso lo screening pap-test) presso il distretto di Sant’Elpidio a Mare, il lunedì dalle 10 alle 13,30 e presso il distretto di Porto San Giorgio, il sabato dalle 10,30 alle 13,30.

L’ufficio addetto al recupero del pagamento ticket per l’anno 2016 – aggiungono dall’Av4 – sarà accessibile solo su prenotazione al numero 0734 625 2018 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 o tramite mail a [email protected]

Ricordiamo che è possibile prenotare i trattamenti riabilitativi di fisioterapia anche tramite messaggi WhatsApp al 366-8341033 o tramite mail a [email protected]

Invitiamo inoltre i cittadini ad utilizzare i servizi online per prenotare, pagare e disdire appuntamenti, disponibili attraverso l’app MyCupMarche o il sito web mycupmarche.it”.