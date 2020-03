Cento giorni all’esame, circolare della Prefettura a dirigenti e sindaci: studenti rispettino le misure di contenimento

CORONAVIRUS - L'invito, a tutti gli studenti, è quello di evitare iniziative per festeggiare la ricorrenza il giorno 9 marzo viste le misure di contenimento disposte dal Governo.

di Paolo Paoletti

Quello che sarebbe dovuto essere un momento di festa, potrebbe diventare una pericolosa violazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di norme di prevenzione per contrastare la diffusione del Coronavirus. Stiamo parlando dei festeggiamenti per i 100 giorni all’esame di Stato 2020. Giornata che coincide, quest’anno, con la data di lunedì 9 marzo.

Dai qui una circolare del Ministero dell’Interno, inviata dalla Prefettura di Fermo a tutti i sindaci, dirigenti scolastici e forze dell’ordine in cui si pone l’attenzione sui rischi relativi a possibili iniziative di studenti per i festeggiamenti in occasione di questa ricorrenza. L’invito, a tutti gli studenti, è quello di evitare iniziative per festeggiare la ricorrenza viste le misure di contenimento disposte dal Governo.

Nella circolare inviata dalla Prefettura di Fermo si legge: “E’ il caso di evidenziare come l’adozione di misure di contenimento di tali iniziative rientri nell’ambito della previsione dell’art 1, comma 1, del DPCM del 4 marzo che dispone la sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano l’affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”

Nella circolare viene allegato anche il nuovo Decreto, datato 8 marzo, riguardante ulteriori misure di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19 che interessa l’intero territorio nazionale con particolare riferimento all’art.4 comma 2 del provvedimento che prevede: “Salvo che il fatto che costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi a cui al presente decreto è punito ai sensi dell art 650 del Codice Penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del Decreto Legge 23 febbraio 2020”.

LA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI FERMO