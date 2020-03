Coronavirus, l’appello del Comune di Fermo ai nuovi arrivi dalle zone rosse: “Massima responsabilità“

APPELLO CORONAVIRUS - "Invitiamo alla massima responsabilità chiunque sia giunto, nelle ultime ore, dalle zone rosse nel nostro territorio"

di Paolo Paoletti

“Invitiamo alla massima responsabilità chiunque sia giunto, nelle ultime ore, dalle zone rosse nel nostro territorio”. Inizia così l’invito del Comune di Fermo a tutti coloro che, nella serata di ieri e questa mattina presto, hanno raggiunto il territorio comunale fermano da tutte quelle zone dichiarate ‘rosse’ a seguito del nuovo decreto del Governo.

L’appello del Comune è ad un comportamento responsabile: “Preghiamo di contattare il numero verde regionale e di osservare nell’immediato e fino a precise istruzioni medico sanitarie la permanenza domiciliare. Si ricorda che questa è una pagina di servizio: nei commenti vanno richieste di informazioni che non possono perdersi in sfoghi generalizzati per la situazione o i provvedimenti tanto più non dipendenti dai comuni. Rispettate, per favore, questo servizio informativo. Grazie per la collaborazione“.