Coronavirus, salgono a 274 i tamponi positivi nelle Marche

VIRUS - Salgono dunque di 74 le persone risultate positive al tampone nelle Marche (su 1028 test effettuati) rispetto all'ultimo dato diffuso ieri dalla Regione, intorno alle 13, quando si registravano 200 tamponi su un totale di 795

Coronavirus Marche. La Sod Virologia dell’Ospedale di Torrette ha comunicato questa mattina gli ultimi risultati dei test sui tamponi: sono 274 i campioni positivi, su un totale di 1028 testati. Salgono dunque di 74 le persone positive al tampone per il Covid19 nelle Marche rispetto all’ultimo dato diffuso ieri dalla Regione, intorno alle 13, quando si registravano 200 tamponi ma, bene dirlo, su un totale di 795 test effettuati.

Ieri, però, è arrivata anche una buona notizia con i primi due pazienti dimessi da Torrette poiché hanno superato la fase acuta della malattia. Sul fronte gestione dei territori, l’ultima novità è arrivata ieri in serata con il decreto del Governo con cui si individuava anche la provincia di Pesaro-Urbino tra le zone rosse. Dunque anche nel Pesarese ampliamento della tipologia di locali che dovranno essere chiusi: tra questi ci sono le palestre, le piscine, le spa e i centri benessere. I centri commerciali saranno chiusi solo nei fine settimana. Per le scuole delle zone rosse: chiusura fino al 3 aprile. Una scelta, quella del Governo, che ha spinto il governatore Ceriscioli ad avanzare già da ieri sera le prime istanze: “Chiediamo particolare attenzione soprattutto su tre punti: è necessario aggiungere una previsione che consenta l’attività delle imprese di qualunque natura e qualsiasi in forma costituite, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia; occorre consentire alle persone almeno il rientro presso il proprio domicilio/abitazione o residenza situato nel territorio della Provincia; è necessario consentire spostamenti per motivi di salute”. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri contiene infatti le ‘Misure urgenti di contenimento del contagio’ nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale. LEGGI IL DECRETO