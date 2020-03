Emergenza Coronavirus: Croce Rossa di Fermo attiva via telefono il supporto psicologico

FERMO -"Proteggere la salute fisica e mentale, fornire supporto psicosociale sono priorità durante un’epidemia, per assicurare il benessere della popolazione colpita, e contrastare le minacce alla salute pubblica e alla sicurezza che la paura, la stigmatizzazione e convinzioni errate producono"

La Croce Rossa Italiana opera da sempre per garantire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze. In questa pandemia causata dal COVID-19 sta lavorando con tutte le proprie risorse per proteggere e soccorrere la cittadinanza.

Fra i vari servizi che attualmente il Comitato di Fermo mette a disposizione della comunità c’è il supporto psicologico via telefono. “Tale servizio, con accesso gratuito, si rivolge a chi si trova in isolamento, in quarantena ma anche a tutti i cittadini che possano avere tali necessità e bisogni, operatori della salute e soccorritori inclusi – spiegano dalla Croce Rossa Fermana – Il servizio telefonico è attivo il lunedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 11. Chi desidera usufruire di questa opportunità, può chiamare direttamente il numero 349-2710433, nella fascia oraria indicata, o semplicemente lasciare un messaggio per essere ricontattati”.

La presidente, Ludovica Lignite, e tutto il Comitato di Fermo tengono a ringraziare la psicologa, Caterina di Palma, per la disponibilità offerta. “Proteggere la salute fisica e mentale, fornire supporto psicosociale sono priorità durante un’epidemia, per assicurare il benessere della popolazione colpita, e contrastare le minacce alla salute pubblica e alla sicurezza che la paura, la stigmatizzazione e convinzioni errate producono. L’accesso all’informazione, la conoscenza della malattia e di come si diffonde, la convinzione di poterne efficacemente contrastare il diffondersi rendono più facile per la popolazione colpita sentirsi supportati e calmi, e seguire le istruzioni date”.