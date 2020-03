TRAGICO BILANCIO - Ad essere colpita pesantemente la parte nord della nostra regione in primis la provincia di Pesaro Urbino ma anche Fano e Ancona

Ogni giorno i numeri delle vittime del Covid 19 nelle Marche aumentano. In questa domenica sono purtroppo 11 i decessi registrati oggi negli ospedali della nostra regione. Uno in più rispetto a ieri. Ad essere colpita pesantemente la parte nord della nostra regione: in primis la provincia di Pesaro Urbino ma anche Fano e Ancona.

Il numero totale dei decessi nelle Marche raggiunge quota 57 di cui 43 maschi e 14 femmine. Anche nel totale suddiviso per province appare drammatica la situazione nelle Marche del nord. Sono 49 le vittime nella provincia di Pesaro Urbino, 6 in quella di Ancona, 1 in quella di Macerata e 1 in quella di Fermo. Si salva la provincia di Ascoli Piceno con zero decessi. Dopo l’aggiornamento odierno l’età media dei deceduti si attesta ai 79.8 anni, tutti con pregresse patologie.