In arrivo 38 ventilatori per le Marche messi a disposizione dalla Protezione civile. Serviranno per fronteggiare le conseguenze del Coronavirus sul territorio regionale. “Dovrebbero arrivare oggi” ha annunciato il presidente Luca Ceriscioli stamattina intervenendo ai microfoni di Radio 24. “Importantissimi per aumentare il numero dei posti letto di terapia intensiva che si attesta al momento a 110 dedicati a Covid 19”. L’impegno della Regione in queste ore è quello di recuperare altri posti letto. Le Marche sono in qualche modo in anticipo rispetto a quanto sta accadendo in Lombardia in termini organizzativi.

“Se è in difficoltà la Lombardia figuriamoci le altre Regioni’ ha commentato ancora Ceriscioli pronto a recepire, come sta avvenendo anche in Veneto, l’indicazione di estendere i tamponi anche a coloro che sono asintomatici. Suggerimento arrivato anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Una condizione utile anche ai fini dell’analisi epidemiologica. “In quella parte della Regione dove i numeri legati a Covid 19 sono ancora molto bassi, questa strategia ha maggiori possibilità di successo” ha rimarcato ancora il presidente Ceriscioli ricordando che pure nelle Marche il dato emergente riguarda proprio gli asintomatici e che nella zona di Ascoli già si è in grado “di processare 880 tamponi al giorno”.

