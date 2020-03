MARCHE - Nelle Marche i contagi sono saliti a 394 (ieri erano 323) su 1.437 tamponi eseguiti. Nello specifico: 296 Pesaro, 81 Ancona, 11 a Macerata (due in più di ieri) e 6 nel Fermano (uno in più di ieri).

Salgono a 13 i morti nelle Marche, uno in più di ieri: si tratta di un uomo di 94 anni ricoverato nel Pesarese. E’ quanto ha comunicato il Gores nell’aggiornamento delle 10,30. Nelle Marche i contagi sono saliti a 394 (ieri erano 323) su 1.437 tamponi eseguiti. Nello specifico: 296 Pesaro, 81 Ancona, 11 a Macerata (due in più di ieri) e 6 nel Fermano (uno in più di ieri).

I ricoverati in terapia intensiva in tutta la regione salgono a 54 dai 47 di ieri, su 210 ricoverati totali, 171 sono invece in isolamento domiciliare (ieri erano 130). Aumentano anche i casi di persone che si trovano in isolamento domiciliare volontario: 1.744 contro i 1.553 di ieri. Di queste sono 113 in provincia di Macerata di cui 22 operatori sanitari (18 sul totale di 113 presentano sintomi), 91 nel Fermano (5 con sintomi), 585 in provincia di Ancona (15 con sintomi), 918 in provincia di Pesaro (163 con sintomi) e 37 in provincia di Ascoli (2 con sintomi).