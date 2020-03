DRAMMA - La provincia più colpita è quella di Pesaro con ben 19 vittime. Segue Ancona con 2 decessi e Macerata con 1 ovvero la donna che si trovava ricoverata al Murri di Fermo.

Cresce ancora il numero di vittime da Coronavirus delle Marche. Il Gores ha comunicato che oggi sono decedute 4 persone, 3 uomini, rispettivamente di 76, 88 e 73 anni (a Marche Nord) e una donna di 87 anni a Urbino, tutti con pregresse patologie.

Regione Marche che ha diffuso una tabella delle vittime registrate fino ad oggi nella nostra regione. Un bilancio terribile arrivato a quota 22 decessi, per esattezza 17 maschi e 5 femmine. La provincia più colpita è quella di Pesaro con ben 19 vittime. Segue Ancona con 2 decessi e Macerata con 1 ovvero la donna che si trovava ricoverata al Murri di Fermo. L’età media dei deceduti è di 80,5 anni e tutti avevano alle spalle patologie pregresse. Questo però non significa che il Covid-19 debba essere sottovalutato. Ad oggi infatti, sono diversi i giovani ricoverati nei reparti di terapia intensiva in tutta Italia.