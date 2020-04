MAGLIANO DI TENNA - Continua la distribuzione di mascherine e guanti, buoni alimentari, servizio medicinali e spesa a domicilio e sanificazione. Oggi alle ore 12 ci sarà una breve e ridotta cerimonia per il 75esimo anniversario della Liberazione in piazza Gramsci

“Continua l’opera dell’amministrazione comunale di Magliano di prevenzione e solidarietà in questa ancora difficile fase della pandemia. Già da giovedì è iniziata la consegna di una mascherina per ogni residente maglianese insieme ad un paio di guanti, che attualmente sembrano introvabili, al pari di quanto era successo ultimamente per le stesse mascherine”. E’ quanto comunica il sindaco Pietro Cesetti che con un comunicato ha voluto pubblicamente ringraziare le aziende e gli enti che hanno aderito all’invito di una donazione di tali prodotti in favore del Comune.

“Oltre alla Protezione Civile regionale Marche e l’Anci, l’associazione dei Comuni, hanno contribuito – i ringraziamenti del primo cittadino – la ditta Antoraf srl di Piane di Falerone, la Chiesa Evangelica Cinese di Morrovalle, la Sir Safety di Assisi. Quest’ultima provvederà alla consegna agli inizi di maggio, dogana permettendo.

Per quanto concerne invece la sanificazione e l’igienizzazione delle aree esterne, parchi, e luoghi di maggior transito, si è ripetuto il servizio grazie alla collaborazione dei Volontari dei Vigili del Fuoco di Fermo.

E’ stato predisposto anche un secondo bando per la distribuzione di buoni spesa alimentare, chiuso martedì scorso e, oltre alle 24 famiglie beneficiarie della prima tornata, se ne sono aggiunte altre 17 nuove domande, oltre a tre sospese in attesa di chiarimenti.

Si è notata una presenza di circa metà aventi diritto extracomunitari, i quali avendo più figli minori a carico, rispetto ai genitori italiani, ovviamente percepiscono buoni di ammontare superiore.

Per il tramite dei volontari della locale Protezione Civile è proseguito anche il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei medicinali per anziani, chi è solo o famiglie che hanno difficoltà, con una apposita convenzione con gli esercenti del territorio comunale, due giorni a settimana previa prenotazione.

Avendo altresì istituito un apposito Fondo di Solidarietà ed un altro per beni e servizi a favore della Protezione Civile di Magliano, il Comune provvederà a ringraziare quanti, residenti e non, hanno voluto dimostrare la loro generosità e gratitudine attraverso bonifici di donazione sull’Inan: IT54R03111 69540 0000 0000 6974 (Comune di Magliano di Tenna – Servizio Tesoreria) presso Ubi Banca.

Infine oggi – conclude il sindaco Cesetti – alle ore 12 ci sarà una breve e ridotta cerimonia per onorare il 75esimo anniversario della Liberazione in piazza Gramsci, davanti al Comune, con l’inno nazionale che verrà diffuso con gli altoparlanti presenti su tutto il centro storico”.