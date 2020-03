FERMO - Ecco tutte le disposizioni del comune di Fermo in materia di servizi demografici

“Servizi demografici, da oggi al 3 aprile garantite le attività indifferibili ‘in presenza’, rese solo nella sede centrale e riguardanti lo stato civile”. E’ quanto fanno sapere dal comune di Fermo

Il settore Servizi Demografici del comune di Fermo comunica che, a seguito delle disposizioni governative in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dal 17 marzo 2020 al 3 aprile 2020 i Servizi Demografici garantiranno, unicamente presso la sede centrale di via Mazzini, lo svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza, riguardanti lo stato civile (tel. 0734 284290): atti di nascita e atti di morte, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il sabato in reperibilità solo per atti di morte. Il rilascio delle carte d’identità avverrà solo in caso di emergenza e su prenotazione telefonica (tel. 0734 284267 – 284209).

Le richieste di certificazione e le pratiche per cambi di residenza saranno ricevute (ed evase) solo on line tramite le email [email protected] (Pec) e [email protected] Necessario compilare il modulo ministeriale scaricabile dal sito del Comune www.comune.fermo.it nella sezione Servizi Demografici, inviandolo via email insieme ai documenti d’identità degli interessati”.