Coronavirus, Franchellucci: “Nella fase due non si dimentichino i distretti produttivi marchigiani”

PORTO SANT'ELPIDIO - "Molte aziende di questi distretti sono assolutamente pronte a ricominciare ed a portare avanti ordini presi prima della chiusura. Se non gli sarà data la possibilità di ricominciare rischiano seriamente di perdere anche quelle commesse. Sarebbe imperdonabile".

“Dobbiamo, tuttavia, gradualmente riaprire le attività meno esposte al rischio – spiega Franchellucci – in grado di rispettare tutte le disposizioni di tutela dei lavoratori. Ad ogni livello, da quello locale a quello nazionale, si deve iniziare a programmare adesso la ripartenza per non farsi trovare impreparati domani quando sarà il momento di ripartire sul serio. A tal proposito è importante che il governo nella “fase 2” non dimentichi i distretti principali produttivi marchigiani, dal calzaturiero al Mobile passando per la cantieristica e la nautica prevedendo, altresì, nel cosiddetto DL liquidità il reinserimento di tutte le aziende agricole tra i beneficiari di questa misura. Molte aziende di questi distretti sono assolutamente pronte a ricominciare ed a portare avanti ordini presi prima della chiusura. Se non gli sarà data la possibilità di ricominciare rischiano seriamente di perdere anche quelle commesse. Sarebbe imperdonabile”.

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":