PORTO SANT'ELPIDIO - Il primo cittadino: "Hanno le ore contate perché grazie alle telecamere ed alla scientifica li prenderemo. Ma con urgenza sto disponendo l'aiuto ed il sostegno per il lungomare di aziende di vigilanza privata che nelle ore più sensibili possano vigilare anche su quella zona della città, supportando in qualche modo anche il grande lavoro delle nostre forze dell'ordine"

“Mentre il mondo è piegato dalla pandemia, mentre le attività commerciali hanno il terrore di ciò che avverrà domani, mentre le forze dell’ordine sono totalmente impegnate nella gestione di questa emergenza, ci sono dei riprovevoli esseri umani che pensano bene di passare le loro nottate a devastare gli stabilimenti balneari, anche della nostra città. Hanno le ore contate perché grazie alle telecamere ed alla scientifica li prenderemo. Ma con urgenza sto disponendo l’aiuto ed il sostegno per il lungomare di aziende di vigilanza privata che nelle ore più sensibili possano vigilare anche su quella zona della città, supportando in qualche modo anche il grande lavoro delle nostre forze dell’ordine. Lo faranno in estensione a quanto già fanno per il controllo di altri immobili pubblici”.

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":