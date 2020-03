Il grazie del Murri a commercianti, Cavalcata e privati: “Supporto in questo momento difficile”

FERMO - "I reparti di Malattie infettive e Medicina Covid ringraziano l’Associazione Cavalcata dell’Assunta e tutte le contrade di Fermo per le 200 tute idrorepellenti ed i 100 occhialini para schizzi inviati, e l’azienda Ticam per le 50 tute donate"

“Gli operatori dell’ospedale “Murri” di Fermo, impegnati con tutte le forze a gestire l’emergenza da COVID- 19, ringraziano sentitamente per il supporto in questo momento difficile tutte le attività commerciali del Fermano che hanno donato cibo e lo hanno consegnato direttamente in ospedale”. Inizia così il messaggio di ringraziamento che arriva dall’Area Vasta 4 nome di tutti gli operatori dell’ospedale Murri di Fermo.

