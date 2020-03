FERMANO - Nella tragica lista dei decessi figurano una donna di Petritoli di 77 anni, una donna di Monte Giberto di 90 anni, un uomo di Porto Sant'Elpidio di 89 anni, un uomo di Montappone di 72 anni, una donna di Monte San Pietrangeli di 77 anni, una donna di Porto San Giorgio di 80 anni e un uomo di Montegiorgio di 71 anni. Nelle ultime ore spirati anche due pazienti tra cui uno di Sant'Elpidio a Mare

Il Gores Marche ci ha appena comunicato che dei 183 decessi dall’inizio della emergenza, oggi è venuto a mancare il quarto concittadino di Porto Sant’Elpidio. Questa sera, tra le tante cose che faremo o penseremo #incasa – il messaggio di cordoglio del sindaco di Porto Sant’Elpidio, Nazareno Franchellucci – dedichiamo un attimo del nostro tempo, con la preghiera o con la riflessione, ai nostri concittadini scomparsi. Alle famiglie giungano le più sentite condoglianze. Senza ombra di dubbio, al termine di questa emergenza, dedicheremo un luogo della nostra città a loro, per compensare la nostra obbligata lontananza di questo momento e per ricordare per sempre un’evento che sta segnando la nostra comunità come molte in tutta Italia”.

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":